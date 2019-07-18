Rötar nedeniyle havalimanı personeline hakaret eden kadına dava açıldı

İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir şikayet beklemeden, re'sen soruşturma başlatmıştı. Hakarete uğrayan, havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi de suç duyurusunda bulunmuştu.
DAVA AÇILDI
Soruşturma sonucunda uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye (24) yönelik hakaretleri ile tepki çeken Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açıldı.
Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor.