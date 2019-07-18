Gündem Rötar nedeniyle havalimanı personeline hakaret eden kadına dava açıldı
İSTANBUL

Rötar nedeniyle havalimanı personeline hakaret eden kadına dava açıldı

Rötar nedeniyle havalimanı personeline hakaret eden kadına dava açıldı

Uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye hakaret eden Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Funda Esenç
Fatma Funda Esenç

İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi bir şikayet beklemeden, re'sen soruşturma başlatmıştı. Hakarete uğrayan, havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi de suç duyurusunda bulunmuştu.

DAVA AÇILDI

Soruşturma sonucunda uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye (24) yönelik hakaretleri ile tepki çeken Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemi ile dava açıldı.

Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor.

Uçağı rötar yapan kadın, personele hakaret etti
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Uçağı rötar yapan kadın, personele hakaret etti
İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.


Havalimanı personeline hakaretler eden Funda Esenç'e re'sen soruşturma açıldı
GÜNDEM
Havalimanı personeline hakaretler eden Funda Esenç'e re'sen soruşturma açıldı
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