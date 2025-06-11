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Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Aile Hekimliği Rehberi' yayımlandı

Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'Aile Hekimliği Rehberi' yayımlandı

23:3411/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliği Rehberi"nin yayımlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliği Rehberi"nin yayımlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimler başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan "Aile Hekimliği Rehberi"nin yayımlandığını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yayımladığı 'Aile Hekimliği Rehberi' PDF dosyası indirme ekranı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın himayesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda tamamlanan ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık personelimize yönelik hazırlanan 'Aile Hekimliği Rehberi' yayımlanmıştır.

Beş bölümden oluşan ve Aile Hekimliğine ilişkin mevzuat ile uygulamalara yer verilen Rehber'in ülkemize, milletimize ve sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

#Sağlık Bakanlığı
#Aile Hekimliği
#Aile Sağlığı Merkezleri
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