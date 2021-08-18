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SİNOP

Babaçay köyünde sel sularından 40 kişiyi kurtaran operatör o gece yaşananları anlattı: Gelmek istemeyenler oldu zorla götürdük

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı, çok sayıda evin sel sularına kapılarak yıkıldığı Babaçay köyünde iş makinesiyle 40 kişiyi kurtaran operatör, o gece yaşadıklarını anlattı. Sefer Cankur, "Köye gittiğimde sel suları bayağı yükselmişti. Hemen insanları kurtarmaya başladım. İki üç saat bir çalışma yaparak bazı kişileri evlerinden topladım. Kırk kişiyi güvenli bölgelere taşıdım. Gelmek istemeyenler oldu, zorla götürdük" dedi.

Haber Merkezi AA
Sinop haberleri: Babaçay köyünde sel sularından 40 kişiyi kurtaran operatör o gece yaşananları anlattı
Sefer Cankur

Sinop İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Sefer Cankur, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos gecesi köy muhtarının yardım talebi üzerine iş makinesiyle Babaçay köyüne ulaştı.

Köyde sel sularının yükseldiğini gören Cankur, devam eden şiddetli yağmura rağmen kepçesiyle tek tek evlere ulaşarak vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı.

Zaman zaman kendi hayatını da riske atarak 40 kişiyi kurtaran Cankur, bütün çabalarına rağmen, ikna edemediği sel sularına kapılan kişilerin üzüntüsünü yaşıyor.

AA

Cankur, felaketin yaşandığı saat 02.00 civarında şefinin kendisini arayarak insanların zor durumda olduğunu söylediğini anlattı.

"Sel sularına kapılan bir ev oldu, o evdekileri ikna edemedik"

Şefinin haber vermesinin ardından hemen kepçesini alarak köye gittiğini aktaran Cankur, şunları dile getirdi:

  • "Köye gittiğimde sel suları bayağı yükselmişti. Hemen insanları kurtarmaya başladım. İki üç saat bir çalışma yaparak bazı kişileri evlerinden topladım. Kırk kişiyi güvenli bölgelere taşıdım. Gelmek istemeyenler oldu, zorla götürdük. Ama maalesef daha sonra sel sularına kapılan bir ev oldu. O evdekileri ikna edemedik. Tüm uğraşlarımıza rağmen gelmediler."

AA

Operatör de mahsur kaldı

Cankur, selin şiddetini artırmasıyla çok korkanlar olduğunu vurgulayarak, "Sular evlere dolmaya başlayınca çok korkanlar oldu. Ben de biraz cesaret gösterip onları kurtarmaya çalıştım. Orada işimi tamamlayınca sabah saat 06.30 gibi köyden şantiyeye ulaştım tekrar. Bu sefer benim iş makinem sulara kapıldı, orada mahsur kaldık. Helikopter gelerek bizi kurtardı. Tüm yaşananların ardından şunu söylemek istiyorum. Keşke gelmeyenler de ikna olsalardı, onlar için çok üzüldüm." diye konuştu.

Selin vurduğu Babaçay'da büyük yıkım: Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım
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Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile 40 evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.
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Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.
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Sel felaketinden etkilenen Babaçay köyü havadan da görüntülendi.
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Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var <br><br> Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.
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'Selde, binamız olduğu gibi gitti' diyen Akın, şöyle konuştu: <br><br>Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var. Ben gece 02.30'da uyandım baktım sel var. Çocuklarımı kaldırdım, hatta kalkmıyorlardı zorla kaldırdım sonra komşulara yardım etmeye çalıştım. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu, gözüm korktu ve eve tekrar girmedim. Sel suları 4 saat içinde önce yan tarafımdaki binaları temelinden söktü, sonra benim binamı alıp götürdü. Biz tepelere çıkmıştık evimiz yıkılırken de gördük. Sonra Allah devletimize zeval vermesin gelip bizi helikopterlerle kurtardılar.
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Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım <br><br> Sel sularından tepelere çıkarak kurtulduğunu aktaran Murat Korkmaz ise, Evim sel suları ile yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı ve eşimi gece saat 01.00'de kaldırdım ve karşı tarafa geçirdim. Gece kepçe geldi, onunla mahsur kalanları kurtardık. Ama yan tarafımdaki komşum selde gitti, onları evden çıkartamadık. Sabaha kadar onları evden çıkarmak için çok uğraştım, yalvardım ama evden çıkmadılar, sele kapılıp gittiler. Bizim taraftan 38, aşağıdaki evlerden de 2 bina yıkıldı. çok sayıda hasarlı ev bulunuyor dedi.
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İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da, Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu diye konuştu.
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Derenin kenarında 2, 3 ve 5 katlı evler bulunduğunu dile getiren Satı Bilgiç ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
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Hepsi gitti. Dere bu kadar geniş değildi, selde genişledi. Köyde 19 evler dediğimiz yer var onları ikiye böldü. Kayıplarımız var, ne kadar kişi olduğu belirsiz. Baldız ve bacanağım da kayıp. Komşularım da kayıp halen bir haber yok, cesetleri de bulunamadı, hiçbir haber yok. Devletimiz arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Cemalettin Tüzük ise, köyde 40 evin yıkıldığını ve kendilerinin de dağlara kaçarak sel sularından kurtulduklarını belirtti.
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Sel esnasında korktuğunu ifade eden Feride Şah, gece komşularının kendilerini uyandırdığını ve felaketin büyümesi üzerine çevre köylere gittiklerini anlattı.
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Selin vurduğu Babaçay'da büyük yıkım: Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım
Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünün sakinleri, afet anında yaşadıklarını anlattı.


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