Babaçay köyünde sel sularından 40 kişiyi kurtaran operatör o gece yaşananları anlattı: Gelmek istemeyenler oldu zorla götürdük

Sinop İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Sefer Cankur, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos gecesi köy muhtarının yardım talebi üzerine iş makinesiyle Babaçay köyüne ulaştı.

Köyde sel sularının yükseldiğini gören Cankur, devam eden şiddetli yağmura rağmen kepçesiyle tek tek evlere ulaşarak vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı.

Zaman zaman kendi hayatını da riske atarak 40 kişiyi kurtaran Cankur, bütün çabalarına rağmen, ikna edemediği sel sularına kapılan kişilerin üzüntüsünü yaşıyor.

AA

Cankur, felaketin yaşandığı saat 02.00 civarında şefinin kendisini arayarak insanların zor durumda olduğunu söylediğini anlattı.

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"Sel sularına kapılan bir ev oldu, o evdekileri ikna edemedik"

Şefinin haber vermesinin ardından hemen kepçesini alarak köye gittiğini aktaran Cankur, şunları dile getirdi:

"Köye gittiğimde sel suları bayağı yükselmişti. Hemen insanları kurtarmaya başladım. İki üç saat bir çalışma yaparak bazı kişileri evlerinden topladım. Kırk kişiyi güvenli bölgelere taşıdım. Gelmek istemeyenler oldu, zorla götürdük. Ama maalesef daha sonra sel sularına kapılan bir ev oldu. O evdekileri ikna edemedik. Tüm uğraşlarımıza rağmen gelmediler."

AA

Operatör de mahsur kaldı

Cankur, selin şiddetini artırmasıyla çok korkanlar olduğunu vurgulayarak, "Sular evlere dolmaya başlayınca çok korkanlar oldu. Ben de biraz cesaret gösterip onları kurtarmaya çalıştım. Orada işimi tamamlayınca sabah saat 06.30 gibi köyden şantiyeye ulaştım tekrar. Bu sefer benim iş makinem sulara kapıldı, orada mahsur kaldık. Helikopter gelerek bizi kurtardı. Tüm yaşananların ardından şunu söylemek istiyorum. Keşke gelmeyenler de ikna olsalardı, onlar için çok üzüldüm." diye konuştu.