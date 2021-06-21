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BİTLİS

Bitlis'te 19 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 19 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberleri: Bitliste 19 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı köy ve mezarlarda ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis merkez ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce ve Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02.00'de başlatılan sokağa çıkma yasağı, aynı gün saat 20.00'den itibaren kaldırılmıştır."

Sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı
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Sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı
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