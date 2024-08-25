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TEM'de aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu dört araç birbirine girdi: Yaralılar var

TEM yolunun Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu kazada, dört aracın birbirine girmesi sonucu iki kişi yaralandı. Araç içerisinden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

20:29 - 25/08/2024 Pazar
DHA
Kocaeli'de meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.
Kocaeli'de meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM yolunda, aralarında şehirlerarası yolcu otobüsünün de olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Yolun Ankara istikametinde trafiğin aniden yavaşlaması sebebiyle araç sürücüleri fren yaptı. H.A. yönetimindeki 14 EM 869 plakalı otomobil, M.Y.'nin kullandığı 34 HNC 216 plakalı otomobil ve H.A.T. yönetimindeki 35 ALU 351 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden M.İ.'nin kullandığı 25 AN 477 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller yola savrulurken, otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

İki kişi araçta sıkıştı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 14 EM 869 plakalı otomobilde sıkışan sürücü H.A. ve arka koltuktaki yolcu H.A.'yı bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde diğer araçlarda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Araç içerisinden kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis merkezine götürüldüler

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



#Zincirleme Kaza
#Kocaeli
#TEM
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