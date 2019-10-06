Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği: Beton blok sevk ediyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Güvenli Bölge konusu ele alındı. Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ikili önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.