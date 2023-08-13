TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Gabar Bölgesinde Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı. TPAO, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığını duyurdu.