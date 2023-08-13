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TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları iddia edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20:28 . 13/08/2023 Pazar
AA
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

İstasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alındı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapıldı. Tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlendi.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



#Batman
#ham petrol
#hırsızlık
#TPAO
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