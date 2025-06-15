Yargıtay kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı

Dairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti. Ceza alan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı.

Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.