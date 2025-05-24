YHT'lere Kurban Bayramı düzenlemesi: Kapasite 10 bin 866 kişi arttırıldı

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla bayram dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu,

"Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık"