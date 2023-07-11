YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ve TUSAŞ ile önemli iş birliklerine imza atacağız

YÖK Başkanı Erol Özvar, yürütme kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. Trabzon Valiliği ve Trabzon Üniversitesi’ni ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar, KTÜ’de bulunan Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı, Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde incelemelerden bulundu. Bilim insanları ve öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgi alan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’yı makamında ziyaret etti.

Rektörlük ziyareti sonrasında Özvar, üniversiteyle TUSAŞ arasında yapılan iş birliğiyle Mühendislik Fakültesi’nde kurulan laboratuvarın açılışına katıldı. Açılışta Özvar’ın yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

‘Fevkalade katkı sağlayacak’

Horon gösterinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan açılışta konuşan YÖK Başkanı Özvar, YÖK olarak üniversiteler ile savunma sanayi arasında iş birliğini artırmak için geçen yıl TUSAŞ ile iş birliği protokolü imzalandığını söyledi. Özvar, "Bu protokolle birlikte üniversitelerimizde TUSAŞ ile birlikte işleyecek Ar-Ge ağırlıklı laboratuvarların açılması kararlaştırıldı. Bundan önce birkaç üniversitemizde ve bugün KTÜ’de açacağımız laboratuvarlara benzer laboratuvarlar açtık. YÖK olarak üniversite sanayi iş birliğiyle milli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte iş birliği yapmanın ve birlikte çalışmanın üniversitelerimizin üretkenliğine fevkalade katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

‘Ehemmiyet veriyoruz’

Üniversiteler ile sanayi arasında en verimli iş birliğinin savunma sanayisi sektöründe gerçekleştiğini belirten Özvar, "YÖK olarak milli savunma sanayi bileşenleriyle üniversitelerimizi bir araya getirecek protokollerin fevkalade ehemmiyet veriyoruz. Bugün İHA teknolojileri ve termal yönetim sistemleri laboratuvarının açılışı bu iş birliğine en önemli örneklerden biridir. Bu laboratuvarlar KTÜ’de yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle araştırmacıların savunma sanayinin en önemli bileşenlerinden biri olan TUSAŞ’ın çalışanlarıyla arasında iş birliğini artırmış olacağız. Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle TUSAŞ’ın uzman kadrolarını bir araya getirmek suretiyle fevkalade önemli iş birliklerine ve projelere imza atacağız” diye konuştu.

'Milli Muharip Uçağımız ilk testlerine başladı’

Törende söz alan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay da, "KAAN adını verdiğimiz Milli Muharip uçağımız montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladı. İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz. İlk jet eğitim uçağımız Hürjet bu sene içerisinde gökyüzü ile buluştu. Atak-2 platformumuz helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Anka-3 insansız savaş uçağımız yer testleri icra etti ve Gökbey helikopterimiz ilk yerli motorla tekrar gökyüzü buluşma fırsatını yakaladı” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan nitelikle genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için sanayi ve teknolojide yapılan lisans üstü çalışmalar çok önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin bu alanda yapılacak çalışmalara öğrencilerimiz yöneldikçe bilimsel amaçlı çalışmalardan beklenen hedeflerde bir bir gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından TUSAŞ laboratuvarının açılışı kurdele kesim töreniyle gerçekleşti. Açılışın ardından YÖK Başkanı Özvar, TUSAŞ’da staj yağan öğrenciler ve tasarladıkları insansız su üstü aracıyla ABD’de ‘RoboBoat’ yarışmasında dünya ikincisi olan öğrencilerin projelerini inceledi.



