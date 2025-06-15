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Milyoner sorusu: Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?

Milyoner sorusu: Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?

23:4515/06/2025, Pazar
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı belli oldu
Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı belli oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte 15 Haziran 2025 tarihli 300 bin TL değerindeki Milyoner yarışması sorusunun doğru cevabı.

SORU:
Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?

CEVAP:
C: Tokyo

A: Kopenhag

B: Buenos Aires

C: Tokyo

D: Yeni Delhi

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Milyoner sorusu: Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?