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İlaçtan zehirlendi: 17 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ağrı'ya sevk edildi

İlaçtan zehirlendi: 17 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ağrı'ya sevk edildi

16:4813/06/2025, Cuma
IHA
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İlaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, gelişen ritim bozukluğu sonrası helikopter ambulansla Ağrı'daki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Ağrı'da 17 yaşındaki genç hasta, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle Derecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın takibinde ritim bozukluğu gelişmesi üzerine durum kritik değerlendirildi. Hızlı müdahale ve ileri tetkik ihtiyacı doğrultusunda helikopter ambulans devreye girdi. Hasta, Hakkari'den havalanan ambulans helikopterle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi. Burada uzman ekiplerce tedavisine başlanan hastanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.




#ağrı
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