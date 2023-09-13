Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için tanıtım etkinliği düzenlendi. Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşti. Teknoloji severlerin gözü Apple'ın yeni ürünlerinde. iPhone 15 fiyatları ile satış tarihi ve ön sipariş tarihleri de açıklandı. Peki iPhone 15'te kendinden önceki sürümlerinden farklı olarak hangi özellikler yer alacak? iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone Pro Max kaç TL? İşte iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları...