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Apple'dan iPhone fiyatlarına sürpriz indirim! İşte indirim yapılan güncel iPhone fiyatları

Apple'ın iPhone 15 ailesini ve daha fazlasını tanıttığı etkinliği gerçekleşti. Tanıtım sonrası iPhone fiyatlarının güncellenerek zam yapılması bekleniyordu. Apple bu etkinlik sonrasında kullanıcıları şaşırtarak ürünlere indirim yaptı. Peki, iPhone fiyatları ne kadar indirim geldi? İşte güncel indirimli iPhone fiyatları...

13:30 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
iPhone fiyatları

iPhone fiyatları

Apple, dün akşam düzenlediği 'Wonderlus' lansmanıyla yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıttı. Teknoloji devi Apple, yeni cihazlarını tanıtmasının ardından bazı iPhone ürünlerinde indirime gitti. İşte indirime giren ürünlerin listesi...

IPHONE FİYATLARINA SÜRPRİZ İNDİRİM!

iPhone 14 ve iPhone 13 modellerinin fiyatları düştü. iPhone SE modeli bir miktar zamlandı. iPad ve Mac fiyatlarında değişiklik olmadı.

İndirimle birlikte iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 48 bin 304 TL'den 43 bin 999 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'ın fiyatı 53.389 TL'den 49 bin 999 TL'ye düştü.

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI (12 Eylül 2023)

  • iPhone modeli Eski Fiyat (10 Temmuz) Yeni Fiyat
  • iPhone 14 128 GB 48.304 TL 43.999 TL
  • iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL 49.999 TL
  • iPhone 13 128 GB 40.677 TL 36.999 TL
  • iPhone SE 2022 64 GB 24.914 TL 24.999 TL
  • iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL Satıştan Kalktı
  • iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL Satıştan Kalktı
  • iPhone 13 Mini 128 GB 36.609 TL Satıştan Kalktı
  • iPhone 12 64 GB 36.609 TL Satıştan Kalktı

IPHONE 15 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Bugün tanıtılan iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli ise 92 bin 999 TL olarak ücretlendirildi. Bu da iPhone ailesinin en pahalı üyesi olacak.

IPHONE 15 SERİSİ NE ZAMAN SATILACAK?

Yeni iPhone 15 ailesi 22 Eylül'de ön siparişe, 29 Eylül'de ise satışa sunulacak.



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Apple'dan iPhone fiyatlarına sürpriz indirim! İşte indirim yapılan güncel iPhone fiyatları