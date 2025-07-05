İzmir Elektrik Kesintisi 5 Temmuz 2025: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi

Gediz Elektrik’in 5 Temmuz 2025 tarihli planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından, İzmirli vatandaşlar kesintinin etkili olacağı bölgeleri araştırmaya başladı. İzmir ve çevresindeki birçok ilçede yaşayanlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Yapılacak kesintilerin temel amacı; enerji altyapısının güçlendirilmesi, şebeke bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde tamamlanması. İşte 5 Temmuz Cumartesi günü İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve saat aralıklarıyla detaylı program...