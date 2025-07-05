İzmir Elektrik Kesintisi 5 Temmuz 2025: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi

Gediz Elektrik, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü İzmir genelinde yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve saatleri duyurdu. Şebeke yenileme ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlanan kesintiler birçok ilçede gün boyunca etkili olacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
Gediz Elektrik’in 5 Temmuz 2025 tarihli planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından, İzmirli vatandaşlar kesintinin etkili olacağı bölgeleri araştırmaya başladı. İzmir ve çevresindeki birçok ilçede yaşayanlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Yapılacak kesintilerin temel amacı; enerji altyapısının güçlendirilmesi, şebeke bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde tamamlanması. İşte 5 Temmuz Cumartesi günü İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve saat aralıklarıyla detaylı program...
5 TEMMUZ CUMARTESİ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Saat: 09:00 - 17:00
Mahalleler: Dereköy, Alankıyı, Sarıyurt, Kızıloba
Nedeni: Şebeke bakım çalışması
- Saat: 09:00 - 16:00
- Mahalleler: Çaltılıdere
- Nedeni: Şebeke yenileme
- Saat: 09:00 - 17:00
- Mahalleler: Zeytindağ, Yenikent, Göçbeyli, Kaplan
- Nedeni: Altyapı çalışmaları
- Saat: 10:00 - 16:00
- Mahalleler: Halıköy (Ovacık Yaylası Küme Evler)
- Nedeni: Şebeke bakım ve yenileme
- Saat: 09:00 - 15:00
- Mahalleler: Çamlıkule
- Nedeni: Elektrik hattı iyileştirmesi
- Saat: 09:00 - 17:00
- Mahalleler: Kozbeyli Küme Evleri
- Nedeni: Altyapı çalışmaları