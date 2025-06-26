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Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Haziran: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Haziran: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?

21:5226/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu akşam 1152. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda bir yarışmacıya yönelttiği soru ise kafaları karıştırdı. İşte Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır? sorusunun doğru yanıtı.

Soru: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?

Cevap:
A: 1936

A: 1936

B: 1966

C: 1996

D: 2006

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.


Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Haziran: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?