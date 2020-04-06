Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen hasta alkışlarla taburcu edildi
Malatya'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 30 yaşındaki Ömer K. sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı. Taburcu edilen Ömer K.'nın 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı.