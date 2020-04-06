Ekonomi Virüs uzuyor kayıp artıyor Servisler adeta sinek avlıyor
OTOMOTİV

Virüs uzuyor kayıp artıyor: Servisler adeta sinek avlıyor

Koronavirüs tehdidinin uzaması Türk otomotiv sektörünü derinden vurdu. Tehditle birlikte otomotiv fabrikalarının kapanma süresi de uzarken, pazarda en az 120 bin adet satış kaybı olacağı öngörülüyor.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada kontrol altına alınamaması otomotiv sektöründe fabrika kapama sürelerini de etkiledi. Otomotiv fabrikaları dünyayla paralel olarak kapalı tutma sürelerini eşlerken, bu durum sanayide ağır kayıplara yol açtı. Pazar ise kırmızı alarm durumuna geçti. Satış kaybınının en az 120 bin adet olması bekleniyor. Bayilere gidemeyen müşteriler için çoğu marka dijital ortamdan satışlarını sürdürmeye çalışıyor.

FABRİKALARIN KAPALI KALMA SÜRESİ UZADI

Çalışanlarının sağlığını düşünen ve yedek parça ile lojistik sorunlar gibi nedenlerle üretimine ara veren Türkiye’deki 13 otomotiv fabrikasının çoğu uzatma kararı alıyor. Dünya ile entegre şekilde hareket eden fabrikalar otomotiv üretim üssü olan ülkelerdeki salgın sebebiyle kepenk açamıyor.

TEDARİK SANAYİSİ DE ÜRETİMİNİ DURDURDU

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), virüsle ilgili ikinci anketinde ise sektördeki iş ve motivasyon kaybının da yükselişe geçtiği ortaya çıktı. İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne başvururken, bu oran ikinci ankette artarak yüzde 75’e çıktı. Yeni yapılan anket, üyelerin Kısa Çalışma desteğine ihtiyaçlarının en az 3 ay daha devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve ciro kaybının üyeler arasında halen en büyük problem olduğunu ortaya koydu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, salgının ardından ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yeni desteklerin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

SATIŞ KAYBI EN AZ 120 BİN ADET

Salgin sebebiyle yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, sektörü çok zorlu bir üç ayın beklediğini ifade eden Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, “Otomotiv sektörü Mart ayında Koronavirüs sebebiyle, 15 bin adet satış kaybetti. Bu öngörülemeyen salgın olmasaydı önümüzdeki üç ayda yaklaşık 185 bin adetlik satış olmasını bekliyorduk. Şimdi ise içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ancak 80 bin adet civarında satış olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, Koronavirüs’ün otomotiv sektörüne bilançosu en az 120 bin adetlik satış kaybı oldu” diye konuştu

SERVİSLER SİNEK AVLIYOR

  • Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), koronavirüs salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne olan etkileriyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, sektörün yüzde 48,8’i evden çalışma düzenine geçtiğini belirtirken, yüzde 56’sı vardiyalı olarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Bu dönemde, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran otomotiv satış sonrası sektörü üyelerinin oranı ise ortalama yüzde 55 oldu. Anket sonuçları, otomotiv satış sonrası sektörünün salgın nedeniyle Mart ayında yüzde 30 kayıp yaşadığını ortaya koyarken, bu kaybın Nisan ayında yüzde 54’e çıkması bekleniyor. Öte yandan, sektör temsilcileri koronavirüs nedeniyle sektörün yaşayacağı problemlerin haziran ayı sonuna kadar sürmesini öngörüyor.

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