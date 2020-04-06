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BURSA

Osmangazi Belediyesi ekipleri göz açtırmıyor: Merdivenaltı üretime baskın

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, dezenfektan ve maske üreten iki merdivenaltı imalathaneye baskın yaptı. İlk baskında satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Diğer baskında ise üretilen maskelerin ayaklar altında olduğu gözlenirken, üreticinin ‘Deneme sürecindeyim’ sözleri şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri
Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri

Korona salgını ilgili mücadele sürecin de sağlık çalışanlarının ardından gece gündüz demeden çalışan kamu çalışanları arasında temizlik işçileri ve zabıta ekipleri geliyor. 1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulaması ile görev yapan ekipler, bir yanda düzenli olarak ortak kullanım alanlarını dezenfeksiyonu yaparken, diğer yanda halk sağlığını tehdit eden kaçak ve ruhsatsız işletmelere göz açtırmıyor.

Fotoğraf: Arşiv

HEM PAHALI HEM SAHTE

İlk baskının adresi Osmangazi İlçesi’nin Küçükbalıklı Mahallesi. Aldıkları ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gece geç saatte gerçekleştirdikleri baskın da tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirdi. Kaçak depoya baskın yapan ekipler, korona virüsü nedeniyle en çok talep edilen ürünlerin başında geldiği için hem yüksek fiyata satılan hem de bulunması zor olan el dezenfektanları piyasaya sürülmeden topladı. Farklı litrelik paketlerde hazırlanan el dezenfektanlarının piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

DENEME AŞAMASINDAYMIŞ

  • Baskın yapılan diğer merdiven altı imalathanenin adresi ise Hüdavendigar Mahallesi oldu. Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen bir şahsın, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullarda ürettiği kaçak maskelere el konuldu. Üretime devam ettiği binlerce adet maske ile yakalanan şahıs, ‘İznim yok. Deneme aşamasındayım’ sözleri ile kendisini savundu.

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