Ekonomi Yeni pazarlara yelken Veri tabanlı programa geçiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni pazarlara yelken: Veri tabanlı programa geçiliyor

Koronavirüs sebebiyle ihracatın sekteye uğramaması için yeni tedbirler devreye sokuluyor. 2019 yılında rekor ihracat seviyesine ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için veri tabanlı bir platformla iş birliği yapıldı. Veri tabanı ile dünya genelinde 150 milyon aktif firma bilgisine ulaşılacak ve yeni pazarlar bulunacak

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs sebebiyle ihracatın sekteye uğramaması için 2023 hedefleri doğrultusunda hızla yeni adımlar atılıyor, tedbirler devreye sokuluyor. Bunlardan biri de ihracat veri tabanı. İhracatçı, karantina günlerinde pazar taramasını veri tabanı üzerinden yapacak.

İhracatçı Birlikleri, 2019 yılında rekor ihracat seviyesine ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe boy gösteren firmaların yurtdışındaki alıcılara rahat ulaşabilmesini sağlamak amacıyla veri tabanlı bir platformla iş birliğine gitti. Yeni kurulan veri platformu ile, 2019 yılında yaklaşık 7 milyar dolar ihracata ulaşan bu sektörde, salgınla mücadele döneminde de ihracatı korumak, daha da arttırmak amaçlanıyor.

150 MİLYONDAN FAZLA FİRMA BİLGİSİ

  • Platformun devreye girmesiyle birlikte, ihracatın katma değeri yükselecek ve ihracatçılar kendilerine yeni pazarlar bulacak. 150 milyondan fazla aktif firma bilgisi ile yeni alıcılar bularak yeni pazarlara açılmak konusunda bilgi temin edilecek. Platform üzerinden şirketlere, her 15 günde bir yeni bir coğrafi bölgedeki (ülkelerden) firmalardan oluşan firmalar ile potansiyel müşteri verisi hizmeti sunulacak.

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