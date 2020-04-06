Yeni pazarlara yelken: Veri tabanlı programa geçiliyor

Koronavirüs sebebiyle ihracatın sekteye uğramaması için 2023 hedefleri doğrultusunda hızla yeni adımlar atılıyor, tedbirler devreye sokuluyor. Bunlardan biri de ihracat veri tabanı. İhracatçı, karantina günlerinde pazar taramasını veri tabanı üzerinden yapacak.

İhracatçı Birlikleri, 2019 yılında rekor ihracat seviyesine ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe boy gösteren firmaların yurtdışındaki alıcılara rahat ulaşabilmesini sağlamak amacıyla veri tabanlı bir platformla iş birliğine gitti. Yeni kurulan veri platformu ile, 2019 yılında yaklaşık 7 milyar dolar ihracata ulaşan bu sektörde, salgınla mücadele döneminde de ihracatı korumak, daha da arttırmak amaçlanıyor.

150 MİLYONDAN FAZLA FİRMA BİLGİSİ

Platformun devreye girmesiyle birlikte, ihracatın katma değeri yükselecek ve ihracatçılar kendilerine yeni pazarlar bulacak. 150 milyondan fazla aktif firma bilgisi ile yeni alıcılar bularak yeni pazarlara açılmak konusunda bilgi temin edilecek. Platform üzerinden şirketlere, her 15 günde bir yeni bir coğrafi bölgedeki (ülkelerden) firmalardan oluşan firmalar ile potansiyel müşteri verisi hizmeti sunulacak.