İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?

Başkent Ankara’da izin süresinin gidişlerde 36, gidiş-dönüşlerde ise 72 saat geçerli olduğu açıklandı. Ankara Valiliğinin açıklamasına göre şu şartları taşıyanlar izin belgesiyle seyahat edebilecek:

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan

* Doktor randevusu ya da kontrolü olan

* Birinci derece vefatların cenazelerine katılım, cenaze nakil işlemi bulunan

* Şehre son 5 gün içinde gelip kalacak yeri olmadığı için dönmek isteyenler

* Terhis olan askerler

* Özel şirket veya kamudan sözleşmeyle davet yazısı olanlar

* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

* Yurt dışından gelip 14 günlük karantinayı tamamlayanlar.

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