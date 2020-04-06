İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?

Başkent Ankara’da izin süresinin gidişlerde 36, gidiş-dönüşlerde ise 72 saat geçerli olduğu açıklandı. Ankara Valiliğinin açıklamasına göre şu şartları taşıyanlar izin belgesiyle seyahat edebilecek:
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan
* Doktor randevusu ya da kontrolü olan
* Birinci derece vefatların cenazelerine katılım, cenaze nakil işlemi bulunan
* Şehre son 5 gün içinde gelip kalacak yeri olmadığı için dönmek isteyenler
* Terhis olan askerler
* Özel şirket veya kamudan sözleşmeyle davet yazısı olanlar
* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
* Yurt dışından gelip 14 günlük karantinayı tamamlayanlar.
NEREYE BAŞVURULACAK?
- Duyuruda, seyahat izin talepleri ve belge düzenlemesinin nasıl olacağı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Buna göre, seyahat izin belgesi taleplerinde başvurular ‘Alo 199’, e-başvuru sistemi ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan yapılacak. Seyahat izin belgeleri tek gidiş veya gidiş-geliş şeklinde düzenlenebilecek. Belge tek gidiş için 36 saat, gidiş-geliş için 72 saate kadar geçerli olacak. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı da ek bir genelge yayınlayarak, 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanlarının, özel sektörde çalıştığını belgeyenlerin ya da mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.