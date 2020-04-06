Koronavirüs Avrupa 1945e döndü Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler
DÜNYA

Avrupa 1945'e döndü: Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler

Koronavirüs salgını Avrupa’da sağlık sistemiyle birlikte ekonomileri de yıkıyor. İspanya Başbakanı Sanchez ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa ülkelerinin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall Planı’na benzer bir yardım planına ihtiyacı olduğunu söyledi. Aksi halde birlik dağılmanın eşiğine gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya (Arşiv)
İtalya (Arşiv)

Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinin, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ağır sarsıntıya uğraması beraberinde çözüm arayışlarını da getiriyor. Özellikle İtalya ve İspanya gibi halihazırda yüksek kamu borcu nedeniyle ekonomik krizi içinde güney bölgesi ekonomileri, Kovid-19 salgını nedeniyle krizin derinleşmesiyle karşı karşıya. Avrupa’da bazı liderler kıtanın girdiği ekonomik bunalımdan çıkışının 2. Dünya Savaşı ABD tarafından sunulan Marshall Planı’na benzer bir planın devreye girmesini talep ediyor. Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz The Guardian gazetesine bir yazı yazarak Avrupa Birliği’ne yeni bir çağrıda bulundu. Sanchez yazdığı makalede Avrupa için yeni bir Marshall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Makalesinde, “Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker” dedi.

ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
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ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak
Almanya'da yayın yapan ZDF kanalının ana haber spikeri Claus Kleber, önceki gün koronavirüsün önlenemez bir şekilde yayılacağına işaret eden verileri paylaştı. Kleber, uzmanların eldeki verilerden yola çıkarak vardığı sonuçları infografik üzerinden izleyicilere aktardı: “Bütün bu yaşananlar sonrasında anlaşılması gereken şudur. Artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını engelleme değildir. Bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadırlar. Alman nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların yüzde 80'ni hastalığı çok hafif veya hafif geçirecek. Yüzde 20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak, ve yüzde 6'sı yoğun bakımda tedavi edilecektir. Yüzde 6 çok değilmiş gibi gelse de bir milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün doğal katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecektir. Her şey bu eğrinin zamana yayılmasına, yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlıdır. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı anda değil, yavaş yavaş ve durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde istifade edebilecektir. Bu şu anki ana hedef, başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapmasıdır. Bu yüzden el yıkama, mesafeyi koruma ve parti yapmamak, evde kalmak gibi küçük şeyler hayati önem taşımaktadır. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı ve zayıflar için.'

GÖRÜNMEYEN DÜŞMANLA SAVAŞ

Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği’nin tarihteki örneklerden farklı bir savaş içinde olduğunu belirtti ve “Avrupa projesi görünmeyen bir düşman tarafından test ediliyor” dedi. İspanya gibi ülkelerin salgına karşı Avrupa’dan gerçek bir dayanışma kanıtına ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan, ‘dayanışmanın’ en önemli AB prensibi olduğunu ve dayanışma olmaması durumunda Avrupa’nın geleceğinin ciddi yara alacağını vurguladı.

YOKSA HEP BİRLİKTE KAYBEDERİZ

  • Avrupa’nın bir savaş dönemi ekonomi planı oluşturması ve direniş, yeniden inşa ve telafi desteği sağlaması gerektiğini belirten Sanchez, kıtanın ekonomisinin, “Yeni Marshall Planı” olarak nitelendirilebilecek, tüm AB kurumlarının desteğinin sağlandığı ve önemli oranda kaynağın harekete geçirildiği bir planla yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Sanchez “hepimiz kazanmazsak, sonunda hepimiz kaybederiz” dedi.

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AB KOMİSYONUNDAN BENZER ÇIKIŞ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de WeltamSonntag gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Pedra Sanchez’inkine benzer bir çıkış yaptı ve “Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var” ifadesine yer verdi. Von der Leyen yazısında, “Daha büyük bir felaketi önlemek uğruna yatırılacak milyarlarca euro, kuşakları birleştirecektir” ifadesini kullandı.

Komisyondan 3 ülkeye yardım

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Yunanistan, Polonya ve Portekiz’i içeren milyarlarca euro değerindeki yardım paketini onayladı. Komisyon Kovid-19 salgının ekonomik etkileriyle mücadele için üç ülkeye 37 milyar euroluk destek paketini onayladı. Komisyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz için 13 milyar euro, Polonya için 22 milyar euro ve Yunanistan’a 2 milyar euroluk destek sağlanacak.

ALMANYA VETO ETMİŞTİ

  • Nisan ayı başında hem Madrid hem de Roma, AB’den “koronatahvil” olarak adlandırılan ve AB’ye üye ülkelerin teminatıyla ihraç edilecek Eurobond talebinde bulunmuş ancak bu talep Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin vetosuyla karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki Hollanda, İspanya’yı savurgan olmakla suçlamıştı.


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