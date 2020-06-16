Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 439 kişi daha öldü Meksika'da son 24 saatte 439 kişi daha koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede can kaybı 17 bin 580'e yükselirken Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 08:47 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 08:51 AA