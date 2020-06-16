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Koronavirüs Meksikada koronavirüsten son 24 saatte 439 kişi daha öldü
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Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 439 kişi daha öldü

Meksika'da son 24 saatte 439 kişi daha koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede can kaybı 17 bin 580'e yükselirken Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 439 kişi hayatını kaybetti.

HIZLA ARTIYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.

  • Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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