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Ekonomi İkitelli OSBden seferberliğe beş milyon TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkitelli OSB’den seferberliğe beş milyon TL

Türkiye ihracatına en büyük katma değeri sağlayan en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) ülke çapında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına 5 milyon lira ile destek oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler içerisinden geçtiklerini vurgulayarak, büyük bir özveri ile emek harcayan başta sağlık çalışanları olmak üzere ülkenin tüm üreten ve mücadele veren bileşenlerine teşekkür etti.

DAYANIŞMAYLA ÇIKACAĞIZ

  • İçinden geçilen bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakılacağına inandığını aktaran Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz.” 5 milyon TL’lik bir yardımda bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Türkiye ihracatının yüzde 30’unu karşılamasıyla ön plana çıkıyor. Bünyesinde 38 sanayi sitesi, yaklaşık 24 bin 500 işletme, 300 bin istihdam, yüzde 95 doluluk oranı ile ekonomiye yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağlıyor.

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