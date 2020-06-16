İkitelli OSB’den seferberliğe beş milyon TL Türkiye ihracatına en büyük katma değeri sağlayan en eski ve en büyük organize sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) ülke çapında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına 5 milyon lira ile destek oldu.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 04:00 Yeni Şafak