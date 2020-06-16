Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var Çad Sağlık Bakanı Mahmud Yusuf Hayal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıbbi ekipman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, arasında bir de ambulansın yer aldığı tıbbi malzemeler, Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağıyla 26 Mayıs'ta Çad'a ulaştırılmıştı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 00:01 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 00:09 AA