Kovid-19 alarmı: Bu tedbirsizlik normal değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘hedeften uzaklaşıyoruz’ uyarısıyla paylaştığı koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı bin 500 bandını aştı. Artış sonrası illerden ek tedbirler ve uyarılar gelmeye başladı. İstanbul’da eş zamanlı ‘yeni normal’ denetimleri başlatılırken 6 farklı il maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alarma geçti. Ardahan, Kastamonu, Bursa’da maske zorunluluğu uygulaması başlarken; Adana’da camilerden gün boyu uyarılar yapıldı. Türkiye, ikinci dalgayı önlemek üzere teyakkuza geçti.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk koronavirüse davetiye çıkarıyor.

İSTANBUL’DA EŞ ZAMANLI DENETİMLER OLACAK

İstanbul Valiliği, “yeni normal”e uyulması konusunda her gün kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini duyurdu. 24.00’te kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya talimat verdi. Bu kapsamda, hafta boyunca İstanbul’un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek. Sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1592

İKİ İLDE DAHA MASKE ZORUNLU

Fotoğraf: Arşiv

Vaka sayılarındaki artışla birlikte, Kastamonu Valiliği de maske takma uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerde Kovid-19 vakalarında artış gözlendiği vurgulanarak, “Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup bu kurallara uyulması, salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacaktır” denildi. Ardahan merkezi ve ilçelerinde de maske takma zorunluluğu getirildi. Vali Mustafa Masatlı, “Ardahan’da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18’e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık” diye konuştu.

REKLAM

Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz

Fotoğraf: Arşiv

Adana’da son bir haftada koronavirüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlara; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Adana Valiliğinden Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler alınabileceği bildirildi. Açıklamada, “Uyarılara rağmen ilimizdeki vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın ‘3 altın kural’a dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde ek tedbirler alınması kaçınılmaz” denildi.

İstanbul’a eylem yasağı

İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, Kovid -19 salgını tedbirleri kapsamında haziran ayı sonuna kadar 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemleri yasaklandı. Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı. Medyada yer alan, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberlerin değerlendirildiği toplantıda, salgının yayılmasını engellemenin mutlak olduğu vurgulandı. 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemlerin ay sonuna kadar yasaklandığı bildirildi.

MSÜ sınavında korona paniği

Kocaeli’de Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, sınav öncesinde yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında salona gelen ekipler tarafından ayrı bir sınıfa alındı. Öğrenci sınavın ardından hastanede tedavi altına alınırken, aynı sınıfta sınava girdiği 12 öğrenci ve 4 gözetmen de evlerinde izolasyona alındı.