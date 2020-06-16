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AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, koronavirüs salgını sürecinde tekstil sektörü başta olmak üzere AB ülkelerinde tedarik sorunu yaşandığını kaydederek, “Gümrük Birliği’ne coğrafi olarak çok yakınsınız. Uzakta olan tedarikçilerde en büyük sıkıntı, tedarik zincirinde kesintiler oluşması. Dünyanın farklı yerlerinden mal tedarik eden şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip” dedi.

Haber Merkezi İHA
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger açıklama yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger açıklama yaptı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ile internet semineri (webinar) buluşmasında, ihracatçıların yaşadıkları sorunları dile getirdi ve bir an önce çare bulunmasını istediklerini kaydetti. İnternet ortamında düzenlenen ve DTO ile AB’nin sosyal mecradaki hesaplarından herkese açılan etkinliğe, Başkan Erdoğan ile Berger’in yanı sıra çok sayıda DTO üyesi iş adamı katıldı.

Toplantıda konuşan Berger, AB-Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu çünkü Türkiye’nin, AB’nin tedarik zincirinin bir parçası olduğuna dikkat çekti Berger, “Bölgenizde önemli olan sektörlerden tekstille ilgili bağlantılarımız, Covid-19 pandemisinin başından bu yana kesintiye uğradı ya da bir yavaşlama oldu ancak buradan alacağımız ders şu olabilir birbirimizle olan bağlantının ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu aynı zamanda bir fırsattır da çünkü ortaklığımızı, ilişkilerimizi, birlikte çalışma şeklimizi ve krizlere beraber müdahale etme şeklimizi güçlendirmek açısından bir fırsat oluştu. Türkiye’deki girişimciler çok sağlam kaynakları olan, eğitimli, kalifiye ve genç bir iş gücü. Dolayısıyla, Türkiye kendini gelecekte çok güçlü bir şekilde konumlandırabilecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

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“Uzakta olan tedarikçilerde en büyük sıkıntı, tedarik zincirinde kesintiler oluşması sıkıntı”

Türkiye’nin tedarik noktasında şanslı olduğunu ifade eden Berger, bunun fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

  • “Hatta şunu da söyleyeyim bugünkü gibi Denizli Ticaret Odası’ndaki etkinliklerden de bu konuda önemli girdiler olacaktır. Gümrük Birliği’ne coğrafi olarak çok yakınsınız. Uzakta olan tedarikçilerde en büyük sıkıntı, tedarik zincirinde kesintiler oluşması. Yani ticaret odanız camianız, üyeleriniz de bu anlamda çok cazip. Dünyanın farklı yerlerinden mal tedarik eden şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip. Sizlerle ve üyelerinizle konuşma fırsatı verdiğiniz için, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir fikir alışverişi oldu. Günlük ilişkilerinizde Avrupa’daki muhataplarınızla sorun yaşarsanız, size delegasyon üyesi büyükelçiler olarak hepimiz yardımcı olmak ve destek çıkmak isteriz.”

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“Gümrük Birliği güncellenmeli ve kapsamı genişletilmeli”

DTO Başkanı Erdoğan ise özellikle son süreçte yaşananlar ve günümüz koşullarının yeniden şekillenmesi ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesinin öneminin daha da arttığını kaydetti.

Türkiye’nin buradan kaynaklanan sorunlar nedeniyle AB pazarında yeteri kadar pay alamadığını da belirten Başkan Erdoğan, “Ülke olarak, uluslararası rekabet gücümüz yüksek olmasına rağmen, 43 üründe AB’ye ihracat gerçekleştiremiyoruz. 304 üründe ise, ülkemizin AB pazarındaki payı yüzde 1’in altında kalıyor. AB ülkelerine istediğimiz ölçüde ihracat gerçekleştirmemizin nedeni, uygulanan yüksek tarifeler ile çıkarılan engellerdir. Bazı Avrupa Birliği ülkelerince, Türkiye’de kayıtlı ticari araçlara uygulanan karayolu kotaları ile karayolu taşımacılığındaki engeller kaldırılmalıdır. İş adamlarımıza ve özellikle uluslararası taşımacılıkta yer alan TIR şoförlerimize uygulanan vizelerin oluşturduğu teknik engelleri kaldırmak için de bir an önce çare üretilmelidir. Bu konuda büyükelçimizin bir çabasının olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz ki desteklerini artırarak kısa zamanda sonuca gideceklerdir" dedi.

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“Gelgitlere rağmen ülkemiz AB için halen en güvenli limandır”

Türkiye ile AB’nin aynı gemide olduğunu, koronavirüs salgınında bunun bir kez daha net bir şekilde anlaşıldığını anımsatan Başkan Erdoğan, “AB için hem alımda hem de satımda daha yetkin bir partner olabiliriz. Zaman zaman yaşanan gelgitlere rağmen ülkemiz AB için halen en güvenli limandır. AB, Türkiye ile coğrafi yakınlığını, ticaret ve ikili ilişkilerde, çok daha sağlam bir iş birliği haline getirmelidir. Bu salgın ve sonrasında yaşananlar, bir kez daha gösterdi ki hepimiz aynı gemideyiz, karşımıza çıkan engelleri ancak dayanışmayla ve birlikte çalışarak daha çabuk ve daha az zararla atlatabiliriz” dedi.

Toplantının sonunda, DTO Başkanı Erdoğan, Büyükelçi Dr. Christian Berger’e ulaştırılmak üzere, üzerinde İngilizce olarak “Küresel Covid-19 Pandemisi sırasında, AB ile Denizli’nin ikili ticari ilişkilerine katkılarınızdan dolayı, minnettarlığımızı sunarız” yazan bir şilt de verdi.

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