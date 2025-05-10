Kurban Bayramı ne zaman, bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı'nda tatil kaç gün olacak?

2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek ve dört gün sürecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olacak. Kurban Bayramı tatilinin süresi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamalar önümüzdeki dönemde yapılacak.