Kurban Bayramı ne zaman, bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı'nda tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi, 2025 yılı için merakla bekleniyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nın tatil süresi ve başlangıç tarihi, özellikle tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2025 yılı için Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Ancak, bayram tatilinin süresiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair gelişmeler ise kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne kadar sürecek, tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...
2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek ve dört gün sürecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olacak. Kurban Bayramı tatilinin süresi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamalar önümüzdeki dönemde yapılacak.
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sayılıyor. Hafta sonu ile birleştirilen Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabiliyor.
Bu sene için henüz resmi bir karar alınmadı.