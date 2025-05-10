Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı ne zaman, bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı'nda tatil kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı'nda tatil kaç gün olacak?

13:1910/05/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tarihi, 2025 yılı için merakla bekleniyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nın tatil süresi ve başlangıç tarihi, özellikle tatil planı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2025 yılı için Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Ancak, bayram tatilinin süresiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair gelişmeler ise kamuoyunda dikkatle takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne kadar sürecek, tatil uzatılacak mı? İşte detaylar...

2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek ve dört gün sürecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olacak. Kurban Bayramı tatilinin süresi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise merak konusu. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamalar önümüzdeki dönemde yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sayılıyor. Hafta sonu ile birleştirilen Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkabiliyor.

Bu sene için henüz resmi bir karar alınmadı.

#Kurban Bayramı
#kurban bayramı 2025
#kurban bayramı tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dokunduğun her yer şok mu veriyor? Statik elektriğin gizemi ve çözüm yolları nelerdir?