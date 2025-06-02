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Kurban Bayramı’nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray ve metro hatlarında son durum

Kurban Bayramı’nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, İZBAN, Başkentray ve metro hatlarında son durum

10:202/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın merak ettiği o soru yanıt buldu: Bayramda köprü geçişleri, otoyollar ve şehir içi raylı sistemler ücretsiz olacak mı? Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile detaylar netleşti. İşte 2025 Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak ulaşım hizmetleri...

Bayram tatiline sayılı gün kala ulaşım planlarını yapanlar için sevindirici haber geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MARMARAY, METRO, BAŞKENTRAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince sadece karayolu değil, raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım sağlanacak. Uygulama kapsamında vatandaşlar şu hatlardan ücretsiz yararlanabilecek:

  • Marmaray
  • Başkentray
  • İZBAN
  • Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Bayram süresince metro hatları da ücretsiz hizmet verecek.

Bu toplu taşıma hizmetleri, 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ÜCRETSİZ GEÇİŞ TARİHLERİ

KGM’nin işlettiği köprü ve otoyollar için ücretsiz geçiş dönemi ise şöyle olacak:

Başlangıç:
5 Haziran 2025 Perşembe saat 00.00
Bitiş
: 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 23.59

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında tutuldu. Yani Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve bazı otoyollar ücretsiz geçiş kapsamına dahil değil.





#Kurban Bayramı
#Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz
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