Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı MSÜ tercih sonuçları için geri sayıma geçti. 18 Nisan’da tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercihlerin değerlendirilmesiyle birlikte Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşecek isimler belli olacak. Yerleştirme sürecinde adayların puan üstünlüğü ve tercihlerindeki sıralama dikkate alınacak. MSB’nin sonuçları kısa süre içinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurması bekleniyor. Açıklamanın ardından ikinci seçim aşamaları başlayacak.