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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

15:019/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’nde tercih süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvuran adaylar, MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın personel temin sistemi üzerinden ilan edilecek sonuçlarla birlikte ikinci aşama sınav süreci başlayacak. Yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak. Sonuçların mayıs ayı içinde duyurulması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı MSÜ tercih sonuçları için geri sayıma geçti. 18 Nisan’da tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercihlerin değerlendirilmesiyle birlikte Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na yerleşecek isimler belli olacak. Yerleştirme sürecinde adayların puan üstünlüğü ve tercihlerindeki sıralama dikkate alınacak. MSB’nin sonuçları kısa süre içinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurması bekleniyor. Açıklamanın ardından ikinci seçim aşamaları başlayacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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