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MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SON GÜN: 2025 MTV 2. taksit ödeme nereden, nasıl yapılır?

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SON GÜN: 2025 MTV 2. taksit ödeme nereden, nasıl yapılır?

13:0911/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MTV ikinci taksit ödeme günleri
MTV ikinci taksit ödeme günleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ikinci taksit dönemi resmen başladı. 1 Temmuz itibarıyla başlayan ödeme süreci, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. MTV ödemeleri e-Devlet, GİB internet sitesi ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Peki, ikinci taksit ödemeleri için son gün ne zaman?

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan ödeme sürecinde araç sahipleri, cezalı duruma düşmemek için belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamalı. GİB, bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabilen ödemeler için takvim işliyor. Peki MTV ödeme süreci ne zaman sona erecek?

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME 2025 TARİHLERİ?

MTV ödemeleri 1- 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebiliyor.

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