MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SON GÜN: 2025 MTV 2. taksit ödeme nereden, nasıl yapılır?

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan ödeme sürecinde araç sahipleri, cezalı duruma düşmemek için belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamalı. GİB, bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabilen ödemeler için takvim işliyor. Peki MTV ödeme süreci ne zaman sona erecek?