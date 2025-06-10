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ÖGG SINAV TARİHİ 2025: ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte yapılacak?

ÖGG SINAV TARİHİ 2025: ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte yapılacak?

16:1910/06/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihleri gündemde yerini aldı. Haziran ayının başlamasıyla birlikte, 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ÖGG sınav takvimi resmi olarak yayımlandı. İşte, ÖGG sınav tarihleri ve detaylar...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının planlanan tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı ÖGG sınav takvimi ve sınav tarihleri haberimizde.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM sınav takvimine göre ÖGG 115. Dönem sınavı 29 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

EGM ÖGG SINAV TAKVİMİ

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Haziran 2025 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 116. TEMEL EĞİTİM VE 92. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ağustos 2025 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM VE 93. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 19 Ekim 2025 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 118. TEMEL EĞİTİM VE 94. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 14 Aralık 2025 Pazar

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