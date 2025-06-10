ÖGG SINAV TARİHİ 2025: ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte yapılacak?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının planlanan tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı ÖGG sınav takvimi ve sınav tarihleri haberimizde.