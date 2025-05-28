OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2025: Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanacak?

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin heyecanı giderek artıyor. Milyonlarca öğrenci, karnelerini alıp uzun bir dinlenme dönemine girmeyi sabırsızlıkla beklerken, Kurban Bayramı'nın takvime yakınlığı nedeniyle bu yıl okulların planlanandan önce kapanabileceği konuşuluyor. Eğitim camiasında ve veliler arasında gündem olan bu iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Tatilin erkene alınıp alınmayacağı merak edilirken, resmi takvimde belirtilen kapanış tarihi ve güncel gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Peki, 2024 yaz tatili ne zaman başlayacak? Öğrencileri kaç gün kaldı?

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline başlayacaklar.

Böylece 20 Haziran itibarıyla tüm resmi ve özel okullarda ders zili son kez çalmış olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefeyle başlayacak, bayram ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek.

Bu durumda bayram tatili, okulların kapanmasına yaklaşık bir hafta kala başlayacak.

YAZ TATİLİ İLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Veliler ve öğrenciler, Kurban Bayramı ile yaz tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceğini sorgularken, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalarda herhangi bir takvim değişikliği yapılmadığı ifade edildi.

Ancak bazı okullar, özellikle özel okullar ve sınav takvimi erken biten sınıflar (12. sınıflar gibi), bayram haftasında eğitim faaliyetlerine ara verebilir. Bu durumda öğrenciler için yaz tatili fiilen erkenden başlamış olabilir.

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yaz tatilinin erkene çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda, bayram haftasında bazı esnekliklerin tanınabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okulların erken tatil edilmesinin hukuken mümkün olmadığını vurgularken okulların 180 iş günü açık olması gerektiğinin altını çizdi.