Bolu Seçim 2019 - Bolu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Bolu Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Bolu ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Bolu seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Bolu ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Bolu ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Bolu 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Bolu Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Gerede Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Göynük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Kıbrıscık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Mengen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Mudurnu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Seben Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Dörtdivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bolu Yeniçağa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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BOLU

Bolu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir ildir.

İl Nüfusu: 311.810'dur. İlin yüz ölçümü 8.313 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 741 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle ve ayrıca 487 köyü vardır.