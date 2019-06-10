Seçim CHP adayının Pontus pozu
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2019 YEREL SEÇİMİ

CHP adayının Pontus pozu

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2016 yılında gittiği Yunanistan’ın Selanik kentinde bir grup ile birlikte ‘Pontus’ haritası önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. İmamoğlu’nun bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaştığı belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu’nun 10 Mayıs 2016’da yaptığı Selanik gezisinde, Rumların Türkiye’yi bölme hayalini temsil eden sözde Pontus Rum Devleti Haritası önünde poz verdiği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu’nun 10 Mayıs 2016’da yaptığı Selanik gezisinde, Rumların Türkiye’yi bölme hayalini temsil eden sözde Pontus Rum Devleti Haritası önünde poz verdiği öğrenildi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Mayıs 2016 günü yaptığı Selanik gezisiyle ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. CHP adayı, o tarihte Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf kolajı paylaşarak “Gürpınar’lı mübadillerin Selanik’te kurduğu Yenice ilçesi ile kardeş ilçe ilişkisi kurmak için ilk ziyaretimi yaptım” ifdelerini kullandı.

BİZİM ORALI APOSTOLOS

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu, mesajına şöyle devam etti: “Selanik’te özellikle de Yenice’de gördüğümüz yakın ilgi için başta Yenice Belediye Başkanı Bay Stamkos olmak üzere tüm heyete teşekkürler. Her iki partimizin değerli Meclis üyelerinin de katıldığı gezide unutulmaz birini daha tanıdım. “Bizim Oralı” Apostolos’u... Aynı toprakların insanlarını aynı duygulardan siyaset dahil hiçbir şey alıkoyamıyor.”

RUM DEVLETİ HARİTASI ARKADA

Bu yorumlarla birlikte paylaştığı fotoğraflardan bir tanesi dikkat çekti. Fotoğraflardan birinin arkaplanında Yunanistan’ın Doğu Karadeniz Bölgesi üzerinde uzun yıllardır hayalini kurduğu Pontus Rum Devleti’ne ait haritanın yer aldığı görüldü. İmamoğlu ve beraberindekilerin bu harita önünde poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

YUNANİSTAN’IN YÜZLERCE YILLIK HAYALİ

Bilindiği gibi Yunan medyası, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ardından Ekrem İmamoğlu için “İstanbul bir Rum Pontus’un eline geçti” şeklinde sevinç manşetleri atmıştı. Bu manşetler ardından Yunanlılar’ın Doğu Karadeniz’deki topraklarımız üzerindeki hayallerini bir kez daha gündeme getirmişti. Ayrıca Yunanistan’ın “Küçük Asya” diye adlandırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 700 yıl önce sadece 76 yıl sahil kesimde hüküm süren Pontus devletini yeniden canlandırmak hayalinde olduğu biliniyor…

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