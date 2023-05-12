"Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiasında bulunan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Twitter isimli sosyal medya hesabında "Merdan Yanardağ @merdanyanardag" isimli twitter hesabından yapılan 12/05/2023 tarihinde yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım ile ilgili olarak paylaşımı yapan şüpheli hakkında TCK.nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilerek, şüpheli paylaşım ile ilgili beyanı ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunması için çağrılmıştır."