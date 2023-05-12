"Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiasında bulunan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

Merdan Yanardağ
CHP'nin yayın organı Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından korkunç bir provokasyona imza attı. Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na suikast olacağını söyledi ancak gelen tepkilerden sonra sonra bunu iddia olarak değiştirdi.
Yanardağ'ın Twitter hesabından yaptığı,
“1- Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim… Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapacak bir grubun Gürcistan’a Türkiye’ye girdiği belirtiliyor.”
şeklindeki paylaşımına ilişkin, hakkında
"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma"
suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.Yanardağ'ın söz konusu paylaşım ile ilgili ifadesinin alınması için adliyeye çağırıldığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Twitter isimli sosyal medya hesabında "Merdan Yanardağ @merdanyanardag" isimli twitter hesabından yapılan 12/05/2023 tarihinde yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım ile ilgili olarak paylaşımı yapan şüpheli hakkında TCK.nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilerek, şüpheli paylaşım ile ilgili beyanı ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunması için çağrılmıştır."
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1 saat önce