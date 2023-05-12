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"Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiasında bulunan Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

CHP'nin yayın organı Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından korkunç bir provokasyona imza attı. Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na suikast olacağını iddia etti. Savcılık, Yanardağ hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.

10:02 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ

CHP'nin yayın organı Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından korkunç bir provokasyona imza attı. Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na suikast olacağını söyledi ancak gelen tepkilerden sonra sonra bunu iddia olarak değiştirdi.

Yanardağ'ın Twitter hesabından yaptığı,
“1- Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim… Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapacak bir grubun Gürcistan’a Türkiye’ye girdiği belirtiliyor.”
şeklindeki paylaşımına ilişkin, hakkında
"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma"
suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verildi.Yanardağ'ın söz konusu paylaşım ile ilgili ifadesinin alınması için adliyeye çağırıldığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Twitter isimli sosyal medya hesabında "Merdan Yanardağ @merdanyanardag" isimli twitter hesabından yapılan 12/05/2023 tarihinde yapılan "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım ile ilgili olarak paylaşımı yapan şüpheli hakkında TCK.nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilerek, şüpheli paylaşım ile ilgili beyanı ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunması için çağrılmıştır."

CHP yandaşı Merdan Yanardağ Akşener'i hedef alıp 7 yardımcılı cumhurbaşkanı sistemine tepki gösterdi: Yetki dağıtılırsa hızlı karar alamazsınız
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Akşener'i hedef alıp 7 yardımcılı cumhurbaşkanı sistemine tepki gösterdi: Yetki dağıtılırsa hızlı karar alamazsınız

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için sarf ettiği, "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığındaki sayının abartıldığını söyleyen Yanardağ, "Cumhurbaşkanı yardımcılığını 7'ye mi böleceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu da var 8 eder. Abartmanın gereği yok, yetki bu kadar dağılırsa cumhurbaşkanlığında etkin ve hızlı karar alamazsınız. Karşınızdaki insanlar da 'bunlar nasıl yönetecek' diye sorar." ifadelerini kullandı.

#Merdan Yanardağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#soruşturma
1 saat önce
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