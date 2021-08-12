Spor Adana Demirspor Süper Lig başlamadan flaş bir transfere daha imza attı
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Adana Demirspor Süper Lig başlamadan flaş bir transfere daha imza attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde ses getiren transferler yapmaya devam ediyor. Adana ekibi son olarak kısa süre önce dört büyüklerin de gündemine gelen İzlandalı yıldızı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Adana Demirspor kimleri transfer etti: Adana Demirsporun yeni transferi Bjarnason kimdir?
Bjarnason Adana Demirspor'a transfer oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana ekibi, son olarak Brescia'da forma giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İzlandalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Birkir Bjarnason kimdir, nasıl bir futbolcudur?

  • 27 Mayıs 1988 doğumlu Bjarnason son yıllarda yükselişe geçen İzlanda futbolunun önemli isimlerinden. 1.84 boyundaki merkez orta saha oyuncusu Viking FK takımında futbola başladı. Birkir Bjarnason sırasıyla Bodo Glimt, Standard Liege, Pescara, Sampdoria, Basel, Aston Villa, Al-Arabi ve Brescia takımlarının formalarını giydi. 98 Kez İzlanda A Milli Takım forması giyen Bjarnason son sezonunda 26 lig maçına çıkıp 6 gol atmış 3 de asist yapma başarısı göstermişti.

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