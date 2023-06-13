Adana Demirspor'da ilk hedef Andrea Pirlo

Adana Demirspor dün itibariyle teknik direktörü Vicenzo Montella ile yollarını ayırdı. Adana temsilcisi gelecek sezon Konferans Ligi'nde yer alacak. Adana Demirspor tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Hedef yabancı teknik direktör

Adana Demirspor için teknik direktör adayı konusunda önceliğin yabancı bir isim olduğu öğrenildi. Güney temsilcisi için ilk adayın yine bir İtalyan olan Pirlo olduğu öğrenildi. İtalyan efsane, bu sezon Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. 44 yaşındaki teknik direktör 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı, maç başına 1.29 puan ortalaması yakalayabildi.

Ülkesinden teklifler var

44 yaşındaki genç teknik adama ülkesi İtalya'dan 3 teklif geldi. Seri A'da bu sezon küme düşen Sampdoria takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istiyor. Sampdoria'nın hedefi tekrar Serie A'ya yükselmek. Bir diğer teklif ise Serie B ekibi Pisa'dan geldi. Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirmek isteyen ekibin sportif direktörü Aleksandar Kolarov, İtalyan çalıştırıcıya teklifini sundu. Son teklif ise Milan'dandı... Milan'ın yöneticisi Maldini, takıma Pirlo'yu getirmek istedi. Ancak Maldini'nin görevinden ayrılmasının ardından planlar suya düştü. Genç teknik direktörün yeni sezonda İtalya'da takım çalıştırmak istediği belirtildi.















