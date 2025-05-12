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Al Akhdoud - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Akhdoud - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:0112/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 31. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan Pro Lig 31. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Pro Lig 31. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Ligde 60 puanla 5. sırada yer alan Al Nassr, 2 ve 3.’lük iddiasını sürdürmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Kritik maçta yine tüm gözler Cristiano Ronaldo’da olacak. Peki, Al Akhdoud - Al Nassr maçı hangi kanalda? İşte Al Akhdoud - Al Nassr canlı izleme linki…

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 31. haftasında deplasmanda Al Akdoud’a konuk olacak. Al Akhdoud - Al Nassr maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

AL AKHDOUD - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Nassr maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS, TABİİ SPOR 1
ve
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL AKHDOUD - AL NASSR CANLI İZLE

Al Akhdoud - Al Nassr maçını canlı izlemek için

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