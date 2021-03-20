Spor Lewandowski hat-trick yaptı Bayern Münih, Stuttgartı farklı geçti (ÖZET)
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Bayern Münih-Stuttgart maçının özetini izle: Bundesliga maç özetleri

Lewandowski hat-trick yaptı: Bayern Münih, Stuttgart'ı farklı geçti (ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin hat trick yaptığı karşılaşmada sahasında Stuttgart'ı 4-0 yendi. Bu karşılaşmayla birlikte yıldız oyuncu Lewandowski ligdeki gol sayısını 35'e yükseldi. Lewandowski'nin attığı golleri ve Bayern Münih-Stuttgart maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Bayern Münih ligde zirvede bulunuyor.
Bayern Münih ligde zirvede bulunuyor.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Allianz Arena'da Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Serge Gnabry'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

35 gole ulaştı

Bavyera ekibi, 23 ve 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı.

12. dakikada 10 kişi kaldılar

Bayern Münih, Alphonso Davies'in 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle, 78 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Bayern Münih-Stuttgart maçının özeti

Bayern Münih-Stuttgart maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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