Lewandowski hat-trick yaptı: Bayern Münih, Stuttgart'ı farklı geçti (ÖZET)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Allianz Arena'da Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Serge Gnabry'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.
35 gole ulaştı
Bavyera ekibi, 23 ve 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada "hat-trick" yapan Lewandowski, ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı.
12. dakikada 10 kişi kaldılar
Bayern Münih, Alphonso Davies'in 12. dakikada kırmızı kart görmesiyle, 78 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
Bayern Münih-Stuttgart maçının özeti
Bayern Münih-Stuttgart maçının özetini izlemek için tıklayınız.