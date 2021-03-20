Lewandowski hat-trick yaptı: Bayern Münih, Stuttgart'ı farklı geçti (ÖZET)

Dünya

Hamas lideri Heniyye: Türkiye İsrail'in işlediği suçlara karşı durmalı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türk milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı durmasını istedi. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası parlamentolarla birlikte hareket etme çağrısında bulunan Heniyye, Türkiye'nin bu alanda diplomatik ve siyasi becerilere sahip olduğunu kaydetti.