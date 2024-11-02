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Kartal zirveden uzaklaşıyor: Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya mağlup | ÖZET

Kartal zirveden uzaklaşıyor: Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya mağlup | ÖZET

20:562/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi attı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada kalırken lider Galatasaray ile puan farkı 8 oldu. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk etti.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.


Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall attı.

Beşiktaş'ın tek golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydetti.


Kasımpaşa'da Nuno da Costa 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puanla 4. sırada kalırken lider Galatasaray ile puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa puanını 14 yaparak 9. sıraya yükseldi.


Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.


BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU


BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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