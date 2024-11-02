Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall attı.

Kasımpaşa'da Nuno da Costa 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puanla 4. sırada kalırken lider Galatasaray ile puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa puanını 14 yaparak 9. sıraya yükseldi.