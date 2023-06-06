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Spor

Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın ayrılığını açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'la oynanacak maçın ardından sözleşmesi sona erecek Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

20:59 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın ayrılığını açıkladı

Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın ayrılığını açıkladı

Beşiktaş, Atiba Hutchinson takımdan ayrılacağını duyurdu.


Siyah-beyazlı takımdan "Futbol Takımımızdan Atiba Hutchinson’a Veda" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson’la olan sözleşmemiz, Futbol A Takımımızın Konyaspor’la oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından sona erecek. Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi." ifadeleri yer aldı.


Atiba Hutchinson yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ’a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım.”


#Beşiktaş
#Atiba
#Süper Lig
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