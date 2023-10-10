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Spor

Beşiktaş'ta geçici teknik direktör belli oldu

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik sorumlu olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

20:56 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Burak Yılmaz - Teknik Sorumlu

Burak Yılmaz - Teknik Sorumlu

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifası sonrası, yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başına geçerek son oynanan lig maçında da görev yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten akşam saatlerinde yapılan teknik direktör açıklamasında, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz’ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" denildi.



#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Süper Lig
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