Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşılaştı.

Maçta goller; 18. dakikada Luis Diaz ve 37. dakikada Disasi'den geldi.

29. dakikada Salah, 39. dakikada ise Chillwell'in golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah ilk hafta maçlarındaki istatistiğiyle göz dolduruyor. 7 kez Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşayan Salah, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist kaydetti.