Eczacıbaşı Dynavit altyapısından yetişen Dilay Özdemir'i renklerine bağladı

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-beyazlılar bu kapsamda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir’i kadrosuna kattı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay’ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay’ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.