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Eczacıbaşı Dynavit altyapısından yetişen Dilay Özdemir'i renklerine bağladı

Eczacıbaşı Dynavit altyapısından yetişen Dilay Özdemir'i renklerine bağladı

16:201/06/2025, Pazar
IHA
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Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan genç pasör, kariyeri boyunca sırasıyla Eczacıbaşı, Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları ve Beşiktaş forması giydi.
Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan genç pasör, kariyeri boyunca sırasıyla Eczacıbaşı, Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları ve Beşiktaş forması giydi.

Yeni sezon hazırlıklarına ve 2025-2026 Sezonu kadrosunu oluşturmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir’i kadrosuna kattı.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-beyazlılar bu kapsamda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir’i kadrosuna kattı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay’ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay’ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


Transferle ilgili görüşlerini aktaran Dilay Özdemir, "Altyapısından yetiştiğim kulübüme geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada yeniden forma giymek benim için büyük bir gurur. Takımımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

2005 doğumlu milli oyuncu Dilay Özdemir, 187 boyunda ve pasör olarak görev yapmakta.

#Eczacıbaşı Dynavit
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