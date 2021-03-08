Spor Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında kendine geldi Zirve takibi devam ediyor
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında kendine geldi: Zirve takibi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Szalai, Osayi Samuel ve Serdar Aziz attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Szalai, Osayi Samuel ve Serdar Aziz attı.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic’ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.

GOL!

  • 29. dakikada Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan’ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 0-1

GOL!

  • 32. dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.

62'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında kaleci Altay müdahale etti.

63'üncü dakikada Velencia, ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Pelkas'ın şutu auta çıktı.

77'nci dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından şutundan kaleci Altay, kornere çeldi.

80'inci dakikada Skubic ile çarpışması sonucu sakatlanan Pelkas, oyuna devam edemedi. Pelkas'in yerine Samatta oyuna girdi. Pelkas ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GOL!

  • 90'nci dakikada sağ kanattan Ferdi'nin kullandığı köşe vuruşunda Sehic, müdahalesinde topu elinden kaçırdı. Altıpas içindeki Serdar'ın boş kaleye şutunda fark 3'e çıktı: 0-3.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Abone Ol Google News
Yaz tatili için tarih belli oldu

Yaz tatili için
tarih belli oldu

​Bakan Selçuk, merak edilen soruları cevapladı.
Fenerbahçe deplasmanda kendine geldi

Fenerbahçe
deplasmanda kendine geldi

F.Bahçe, Konyaspor'u mağlup etti ve zirve takibine devam etti.
Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Rasim Öztekin
hayatını kaybetti

​Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi görüyordu.
Trabzon'da <br>fırtına dindi

Trabzon'da
fırtına dindi

Bordo mavililer sahasında üst üste ikinci kaybını yaşadı.
Vaka sayılarında <br>korkutan sıçrama

Vaka sayılarında
korkutan sıçrama

​Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

PSG-Başakşehir maçında yaşanan olay karara bağlandı.
Skandalın arkasından FETÖ çıktı

Skandalın arkasından FETÖ çıktı

​Görüntüleri alınan FETÖ'cü FBI sığındı.

Peçe referandumu

Peçe referandumu

İsviçre, Müslüman toplumuna tahammül edemiyor.

Caddeler tıklım tıklım

Caddeler tıklım tıklım

​'Kırmızı' Konya'da bahar havası koronavirüsü unutturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.