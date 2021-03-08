Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında kendine geldi: Zirve takibi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Szalai, Osayi Samuel ve Serdar Aziz attı.
Maçtan dakikalar;
3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic’ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.
GOL!
- 29. dakikada Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan’ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 0-1
GOL!
- 32. dakikada Pelkas’ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.
62'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında kaleci Altay müdahale etti.
63'üncü dakikada Velencia, ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Pelkas'ın şutu auta çıktı.
77'nci dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından şutundan kaleci Altay, kornere çeldi.
80'inci dakikada Skubic ile çarpışması sonucu sakatlanan Pelkas, oyuna devam edemedi. Pelkas'in yerine Samatta oyuna girdi. Pelkas ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GOL!
- 90'nci dakikada sağ kanattan Ferdi'nin kullandığı köşe vuruşunda Sehic, müdahalesinde topu elinden kaçırdı. Altıpas içindeki Serdar'ın boş kaleye şutunda fark 3'e çıktı: 0-3.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'de 29. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/BgRVs6pxhe
Süper Lig'de 29. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/BgRVs6pxhe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2021