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Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımdan ayrılma aşamasında

Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili transfer iddiaları artarak devam ediyor. Sarı lacivertlilerde 25 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'dan teklifler aldığı ve takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

20:37 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altay Bayındır - Fenerbahçe

Altay Bayındır - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali artıyor. Yabancı bir kaleci transferi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerin milli kaleciyle yolları ayırabileceği belirtildi. Bu noktada Altay Bayındır ve menajerinin ciddi teklifler aldığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile yaptığı sözleşme kapsamında 25 yaşındaki file bekçisinin ayrılığı zor olmayacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi ise milli kalecinin kontratında yazan 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi.

Altay Bayındır'a İngiltere ve İtalya'dan önemli teklifler olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını takan oyuncunun bu teklifleri değerlendirmek istediği ve ayrılığın yakın zamanda gerçekleşebileceği belirtiliyor.


#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Premier Lig
34 dakika önce
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