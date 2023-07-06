Fenerbahçe'de Altay Bayındır takımdan ayrılma aşamasında

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali artıyor. Yabancı bir kaleci transferi yapmayı planlayan sarı lacivertlilerin milli kaleciyle yolları ayırabileceği belirtildi. Bu noktada Altay Bayındır ve menajerinin ciddi teklifler aldığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile yaptığı sözleşme kapsamında 25 yaşındaki file bekçisinin ayrılığı zor olmayacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi ise milli kalecinin kontratında yazan 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi.