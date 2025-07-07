A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), FIVB Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynayacak. Turnuvanın ilk iki haftasında oynadığı 7 maçı da kazanan ay-yıldızlılar, bu etapta Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, 3. hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması hâlinde VNL Finallerine yükselecek. Kadroda Hande Baladın ve Cansu Özbay yer almazken, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Gizem Örge gibi yıldız isimler dikkat çekiyor.
FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız
21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1
20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.