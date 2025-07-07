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Filenin Sultanları sahaya çıkıyor: İşte VNL 3. hafta maç programı

Filenin Sultanları sahaya çıkıyor: İşte VNL 3. hafta maç programı

20:417/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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VNL'de 3. hafta maç programı açıklandı
VNL'de 3. hafta maç programı açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), FIVB Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarını 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynayacak. Turnuvanın ilk iki haftasında oynadığı 7 maçı da kazanan ay-yıldızlılar, bu etapta Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, 3. hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması hâlinde VNL Finallerine yükselecek. Kadroda Hande Baladın ve Cansu Özbay yer almazken, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Gizem Örge gibi yıldız isimler dikkat çekiyor.


FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.


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