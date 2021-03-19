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Galatasaray-Rizespor maçında üst üste olay kararlar: VAR maçı yönetmek zorunda kaldı

Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında tartışmalı anlar yaşandı. Yedlin'in ikinci sarı kartla oyundan atıldığı karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan önce penaltı kararı vermişti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında faulün dışarda olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi. Rizespor serbest vuruş kullanacağı sırada Volkan Bayarslan bir kez daha oyunu durdurdu ve VAR'dan gelen uyarı sonrasında Yedlin'e faulü sebebiyle ikinci sarı kartı gösterdi ve ABD'li futbolcuyu saha dışına gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Bayarslan
Volkan Bayarslan

Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında tartışmalı anlar yaşandı.

Yedlin'in ikinci sarı kartla oyundan atıldığı karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan önce penaltı kararı vermişti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında faulün dışarda olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi.

Rizespor serbest vuruş kullanacağı sırada Volkan Bayarslan bir kez daha oyunu durdurdu ve VAR'dan gelen uyarı sonrasında Yedlin'e faulü sebebiyle ikinci sarı kartı gösterdi ve ABD'li futbolcuyu saha dışına gönderdi.

  • Öte yandan eski hakem Deniz Çoban, Volkan Bayarslan'ın saha içerisindeki kararları sonrasında 'bunun izahı yok' mesajını paylaştı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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Bunun izahı yok!

Bunun izahı yok!

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