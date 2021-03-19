Galatasaray-Rizespor maçında üst üste olay kararlar: VAR maçı yönetmek zorunda kaldı Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında tartışmalı anlar yaşandı. Yedlin'in ikinci sarı kartla oyundan atıldığı karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan önce penaltı kararı vermişti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında faulün dışarda olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi. Rizespor serbest vuruş kullanacağı sırada Volkan Bayarslan bir kez daha oyunu durdurdu ve VAR'dan gelen uyarı sonrasında Yedlin'e faulü sebebiyle ikinci sarı kartı gösterdi ve ABD'li futbolcuyu saha dışına gönderdi.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 20:43 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 22:14 Yeni Şafak