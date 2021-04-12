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Galatasaray zirveden kopuyor

Evinde Fatih Karagümrük ile berabere kalarak kazanamama serisini 3 maça çıkaran Galatasaray, zirve yolunda ağır yara aldı. Alınan sonuçlardan ziyade teknik heyetin bir türlü ideal kadroyu kuramaması ise en çok eleştirilen nokta oldu. Sarı-kırmızılılarda hedef kalan tüm maçları kazanmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray zirveden kopuyor
Galatasaray ligde 3. sırada yer alıyor

Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, en son deplasmanda yendiği Kayserispor maçından sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda alınan sonuçlar camiada ve taraftarlarda hayal kırıklığı yaşatırken, sezonun ikinci yarısında teknik heyetin ideal 11’ini bulmakta zorlanması ise en çok eleştirilen konu oldu.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da Galatasaray’da en çok göze çarpan unsur ilk 11’de sürekli yaşanan değişim oldu. Hatayspor maçı 11’inde mecburi yaşanan değişikliklerin yanı sıra Saracchi ile Feghouli de Karagümrük maçında kulübeye çekildi. Galatasaray, Karagümrük karşısında özellikle merkez bölgede organize olmakta sıkıntı yaşadı. Belhanda’nın sözleşmesinin feshi ve Arda Turan’ın sakatlığı, oyunu yönlendirmenin yanı sıra saha içinde lider oyuncu vasfını arattı.

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Ayakta Gedson Fernandes kaldı

Galatasaray’da Fatih Karagümrük karşılaşmasında en çok göze çarpan isim devre arasında transfer edilen Gedson Fernandes oldu. Orta sahada çok mücadele eden Portekizli futbolcu, ilk asistini de bu maçta yaptı. Çaykur Rizespor ve Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Fatih Karagümrük karşısında kaybedilen 2 puanla birlikte son 3 haftadaki kaybı 8’e ulaşan sarı-kırmızılı takım, kalesini gole kapatmakta da zorlanıyor. 8’de 8’lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan Galatasaray, Başkent’te başlayan süreçte 6 maçta 12 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım 8’de 8 galibiyet aldığı dönemde kalesinde sadece 3 gol yemişti.

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  • Hedef tüm maçları kazanmak
  • Galatasaray’da kırmızı kart gören Ryan Donk’un yanı sıra Göztepe deplasmanında Ryan Babel de forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcu Karagümrük maçında sarı kart görerek bu sezon toplam 4 sarı karta ulaştı. Yaşanan önemli puan kayıpları sonrası şampiyonluk şansı azalan Galatasaray’da tek hedef kalan maçların hepsini kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin üzerinde durmayı planlıyor. Takımda kenetlenme sağlanamayışı da dikkat çekerken motivasyon için çare aranıyor.

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