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Spor Galatasarayda Falcaonun yüzünde kırık tespit edildi
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Galatasaray'da Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi

Galatasaray, idmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Falcaonun yüzünde kırık tespit edildi
Falcao bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 15 karşılaşmada görev yaptı.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Göztepe maçının hazırlıkları bugün yapılan sabah antrenmanıyla beraber başladı.

Antrenman sırasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu bir pozisyon esnasında kafa kafaya çarpıştı ve her iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

Falcao'da kırık var

Galatasaray Kulübü, idmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun da tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacağı duyuruldu.


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